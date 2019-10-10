إلهام شاهين تكشب سبب توجهها إلى الإنتاج

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الثقافة والفن هما مقياس مستوى التحضر والرقي في أي دولة، لافتة إلى دور صناع السينما في الارتقاء بالذوق العام، وتقديم فن هادف، وعدم الانجراف وراء سيطرة خط واحد للسينما سواء الأكشن أو الكوميدي، وتجاهل باقي أنواع الأفلام.

وقالت الفنانة، في تصريح صحافي، على هامش فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، "أنها اتجهت للإنتاج من خلال فيلم "يوم للستات"، تأليف هناء عطية، وإخراج كاملة أبوذكري؛ بهدف تقديم سينما محترمة تصلح للمشاركة في المهرجانات الدولية، حيث عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان لندن عام 2016، كما شارك في العديد من المهرجانات، ونال أكثر من 23 جائزة.

وأشارت إلى أنها لم تنتج الفيلم رغبة في زيادة نجوميتها لصغر دورها فيه، أو لتحقيق مكاسب مادية، خاصة أن الفيلم الذي لعب بطولته الفنانون محمود حميدة وهالة صدقي والراحل فاروق الفيشاوي استغرق العمل عليه قرابة 6 سنوات، ولم يحقق نجاحا جماهيريا بالقدر الذي استحقه.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

تتويج 5 سيناريوهات بجائزة "ممدوح الليثي في السيناريو" في مهرجان الإسكندرية

مهرجان الإسكندرية السينمائي يقدّم "100 سنة ثورة" في افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين