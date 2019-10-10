"أبو" ضيف شيرين حمدى فى ON Set.

يحل الفنان "أبو" وبيتر سولو من فرقة فودو جيم من توجو، ضيفين على برنامج ON Set الذى تقدمه الإعلامية شيرين حمدى على قناة ON E، اليوم الخميس.

ويتحدث "أبو" عن سر نجاح أغنية 3 دقات، وأهم أعماله الفنية.

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدى على قناة ON E، يومى الخميس والجمعة فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

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