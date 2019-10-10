أحمد داود ويسرا اللوزى ضيفا "أنا وبنتى" على ON E

القاهرة - لايف ستايل
يحل الفنان أحمد داود والفنانة يسرا اللوزى ضيفين على برنامج "أنا وبنتى"، الذى يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما"، على قناة "ON E"، اليوم الخميس.يتناول اللقاء أحاديث طريفة عن أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التى تعرضا لها، كما تتحدث يسرا عن تجربتها مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وينضم للقاء أيضا الفنان على الطيب.برنامج "أنا وبنتى" يقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما، ويناقش فى كل حلقة أحد الموضوعات التى تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.يبث اللقاء اليوم الخميس، الموافق 10 أكتوبر، على شاشة On E فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
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