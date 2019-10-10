نهال نبيل ضيفة "شريط كوكتيل" على الحياة

يستضيف برنامج "شريط كوكتيل"، الذى يقدمه الفنان هشام عباس عبر قناة الحياة الفنانة نهال نبيل، اليوم الخميس، فى تمام العاشرة والنصف مساءً، فى حوار عن مشوارها الفنى وأحدث أعمالها.

ومن المقرر أن تغنى نهال نبيل مع مقدم البرنامج النجم هشام عباس، جنبًا إلى جنب مع بعض الأغانى الأخرى، حيث يتم عمل "كوكتيل" من الأغانى للبرنامج.

برنامج "شريط كوكتيل" يذاع يوم الخميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.

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