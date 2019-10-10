هيثم شاكر يهنىء أمير كرارة بعيد ميلاده

حرص المطرب هيثم شاكر على تهنئة الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم الخميس".
ونشر الفنان هيثم شاكر صورا له مع الفنان أمير كرارة، عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق هيثم شاكر على الصور قائلًا "كل سنة وانت طيب وارجل واجدع صاحب واخ" ورد عليه كرارة قائلًا "وانت طيب ياحبيب قلبي اخويا".
ويحتفل أمير كرارة بعيد ميلاده اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر؛ وولد أمير كرارة عام 1977 في القاهرة.
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