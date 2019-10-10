دينا الشربينى تدعو نجوم الفن لحضور عيد ميلاد عمرو دياب

حرصت الفنانة دينا الشربيني على دعوة عدد من أصدقائها المقربين لحفل عيد ميلاد الفنان عمرو دياب الذي أقيم أمس في أحد أماكن السهرات الشهيرة.

وحضر الحفل كل من الفنان عمرو يوسف، وإياد نصار، وتامر حبيب، وانجى المقدم، وآيتن عامر، وهنا شيحة، وعدد من أصدقاء دينا وعمرو المقربين.

تركي آل الشيخ يهدي الشعب المصري أغنية "انا بعشقك يا مصر" بصوت عمرو دياب

وكان آخر ظهور للفنان عمرو دياب من خلال إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، وجمعه الإعلان بلاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول محمد صلاح.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

إعلان عمرو دياب ومحمد صلاح يتصدر ترند يوتيوب

رقص دينا الشربيني مع عمرو دياب في الاحتفال بعيد ميلاده الـ58