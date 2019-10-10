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دينا الشربينى تدعو نجوم الفن لحضور عيد ميلاد عمرو دياب

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حرصت الفنانة دينا الشربيني على دعوة عدد من أصدقائها المقربين لحفل عيد ميلاد الفنان عمرو دياب الذي أقيم أمس في أحد أماكن السهرات الشهيرة.

وحضر الحفل كل من الفنان عمرو يوسف، وإياد نصار، وتامر حبيب، وانجى المقدم، وآيتن عامر، وهنا شيحة، وعدد من أصدقاء دينا وعمرو المقربين.

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وكان آخر ظهور للفنان عمرو دياب من خلال إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، وجمعه الإعلان بلاعب المنتخب الوطني ونادي محمد صلاح.

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