تفاصيل تعاون حكيم مع الملحن شريف حمدان فى ألبومه الجديد

انتهى النجم حكيم من تسجيل أغنية جديدة من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والأغنية من ألحان الملحن شريف حمدان، حيث يواصل حكيم اختيار أغانى الألبوم الذى يراهن عليه ليعود به الى سوق الألبومات من جديد.

وقال شيرف حمدان ملحن الأغنية لـ"اليوم السابع" إن الأغنية تحمل طابعا جديدا ومختلفا تتماشى مع تطور الموسيقي في الوطن العربي، وهى من كلمات محيى حوار، وتوزيع الموسيقي باسم منير لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور عند طرح الألبوم.

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها شريف حمدان مع حكيم، حيث تعاونا قبل ذلك في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "100 مليون صحة" و"متجمعين" وغيرها .

يذكر أن آخر أعمال حكيم هي أغنية "متجمعين" التي غناها في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهي من كلمات محيى حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامى.

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