





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: شيّع المئات من المواطنين ظهر أمس الفنان الراحل طلعت زكريا الذي رحل عن عمر يناهز 58 عاماً بعد صراع مع المرض.

وخرجت الجنازة من مسجد العمري بمنطقة العطارين في مسقط رأسه بالإسكندرية وسط حضور عدد كبير من أصدقائه ومشاركة عدد محدود من الفنانين نقيب الممثلين أشرف زكي، ابنة طليقته هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي بالإضافة إلى أحمد رزق ومحمد لطفي،

هذا ووري جثمانه الثرى بمقابر عائلته في منطقة كرموز، فيما سيُقام العزاء مساء اليوم بالحامدية الشاذلية في القاهرة. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر وداعٌ شعبي لـ"طلعت زكريا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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