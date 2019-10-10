شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "ولاد البلد" بوديان وشوارع سيناء اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض " ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث اختتم عروضه صباح أمس الأربعاء بقصر ثقافة شرم الشيخ، ليبدأ اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر عروضه بمختلف المناطق بمحافظة جنوب سيناء و حتى يوم ٢٠ أكتوبر. Advertisements ويقدم العرض اليوم الخميس في تمام الثامنة مساء بالسوق القديم بمدينة شرم الشيخ ، و الأحد في تمام الثامنة مساء بخليج نعمة ، و السبت بوادي مندر الساعة ١١ صباحا، الأحد في وادي خريزة في تمام الساعة ١١ صباحا، لينتقل العرض بعد ذلك لمدينة الطور، وذلك ضمن مبادرة مسرح المواجهة و التجوال تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، ووزارة الشباب و الرياضة ، ووزارة التعليم، و الهيئة العامة لقصور الثقافة. يذكر أن عرض " ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن قانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.

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