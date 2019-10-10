شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على صبا مبارك بعد وفاة المخرج شوقى الماجرى طليقها ووالد نجلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن، صباح اليوم الخميس، على طليقة المخرج التونسى شوقى الماجرى، الفنانة صبا مبارك لوفاته عن عمر ناهز 58 عاما إثر سكتة قلبية، وصبا هي من أعلمت عائلته بنبأ وفاته، ولديهما ابن واحد اسمه عمار من مواليد 28 مارس 2004، ونشرت صبا صورة سوداء على حسابها على انستجرام حدادا على رحيل طليقها، وقدم لها التعازى العشرات من متابعيها وكتبت إنجى على، قائلة: " لا إله إلا الله البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان ".

ولد الماجرى عام 1961 وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية فى دول عربية مختلفة مثل مصر وسوريا والأردن منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبى) و(الطريق الوعر)، كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.



بوست صبا مبارك