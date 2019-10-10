شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تونس هند وظافر وعائشة ينعون المخرج شوقى الماجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيم الحزن، صباح اليوم الخميس، على نجوم الفن لرحيل المخرج التونسى شوقى الماجرى عن عمر ناهز 58 عاما إثر سكتة قلبية.

ونعت الفنانة هند صبرى، المخرج شوقى الماجرى، بكلمات حزينة قائلة "رحل اليوم مخرج كبير أكد عبر كل أعماله أن الفن لا يحتويه وطن واحد ولا مكان واحد.. ابن بلادى المخرج الذى يستحق لقب مخرج عربى كبير شوقى الماجرى رحمه الله وغفر له".

وكتب الفنان ظافر العابدين قائلا: "رحم الله المخرج التونسى شوقى الماجرى الإنسان الراقى الخلوق والمخرج المبدع".

Advertisements

وقالت الفنانة، عائشة بن أحمد، "الله يرحمك يا شوقى رحل المخرج التونسى الكبير شوقى الماجرى وترك لنا أعمالا ستظل محفورة فى ذاكرة السينما، والدراما التونسية والعربية الله يصبرنا ويصبر أهلك".

ولد الماجرى عام 1961 وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية فى دول عربية مختلفة مثل مصر وسوريا والأردن منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبى) و(الطريق الوعر)، كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.



ظافر العابدين



عائشة بن أحمد