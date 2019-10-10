"رحيلك محزن كتير".. سيرين عبد النور تُنعي شوقي الماجري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن حزنها الشديد، لرحيل المخرج التونسي شوقي الماجري، عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية.
وشاركت "عبد النور"، جمهورها عبر تويتر صورة للراحل، وغردت قائلة: "رحيلك خبر صادم ومحزن كتير الله يرحمك، شوقي الماجري مخرج تلفزيوني وسينمائي تونسي قام بإخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية".
"الماجري" من مواليد 1961، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها "أسمهان"، "اجتياح"، "هدوء نسبي"، "مملكة الصمت"، وآخر أعماله مسلسل "دقيقة صمت"، الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.
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