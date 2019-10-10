محي إسماعيل لـ"الخليج 365": "أهم ممثل في الجيل الحالي مات.. وهذا سبب مشاركتي في الكنز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال الفنان محي إسماعيل إن أهم وأقوى ممثل في الجيل الحالي رحل عن عالمنا.

وأضاف إسماعيل في تصريحات لـ"الخليج 365":" الفنان الراحل خالد صالح هو أهو وأقوى ممثلي الجيل الحالي، موضحا أنه كان ممثلا عبقريًًا ويقدم أدواره بذكاء شديد، وجميع أعماله جيدة".

وأشار إلى أن أقرب ممثل بعده بمسافة طويلة، رغم وجود ممثلين جيدين في الجيل الحالي مثل خالد الصاوي وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وغيرهم.

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وعن مشاركته في فيلم الكنز، أكد أن هذا الفيلم سيعيش في تاريخ السينما المصرية، بعيدا عن حجم الإيرادات التي حققها.

وأضاف أن هذا ما دفعه للمشاركة في الفيلم، فضلا عن التعاون مع نجوم الجيل الجديد محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري، بالإضافة إلى المخرج الكبير شريف عرفه، والسيناريست عبدالرحيم كمال.

ويشارك الفنان محي إسماعيل في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ35.