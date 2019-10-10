أحمد رزق يحتفل بعيد ميلاد نجله "يحيى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفل الفنان أحمد رزق، بعيد ميلاد نجله "يحيى"، ونشر صور له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا أحلى يحيى في العالم، ربنا يحفظك ويحميك". يذكر أن أحمد رزق يشارك في بطولة فيلم "الكنز 2"، وفيلم "الممر" من إخراج شريف عرفة، وكلاهما يعرضان في السينمات.

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