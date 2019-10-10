ندوتا تكريم لنبيلة عبيد وفاضل بـ"الإسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تقام ندوتا تكريم الفنانة نبيلة عبيد والمخرج محمد فاضل بالدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، اليوم الخميس.

ففي الواحدة ظهرًا تقام ندوة المخرج محمد فاضل، ويديرها الناقد الأمير أباظة، رئيس المهرجان، والناقد والسيناريست وليد سيف، الذي أعد كتابا عن المخرج الكبير، الذي أهدى تكريمه لزوجته الفنانة فردوس عبدالحميد.

فيما يقام في الثانية ظهرًا ندوة تكريم الفنانة نبيلة عبيد، التي تحمل اسمها، ويديرها أيضا الناقد الأمير أباظة، والإعلامية شيرين عبدالخالق، التي أعدت كتابًا عن النجمة الكبيرة.

يذكر أن الدورة الـ35 انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر فعالياتها حتى يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري.