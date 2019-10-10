في ليلة واحدة.. أحمد مراد مع كريم عبد العزيز وآسر ياسين والكُدواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: شارك المؤلف الروائي أحمد مراد، جمهوره عبر حسابه بموقع الصور "انستجرام"، صورة له برفقة النجوم"آسر ياسين، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني". وعلق "مراد"، على الصورة قائلًا: " لما تقابل كل أبطال أفلامك في ليلة واحدة". وتعاون مراد مع آسر ياسين في فيلم "تراب الماس"، المأخوذ عن روايته التي تحمل الاسم ذاته، بينما تعاون مع "الكدواني"، في فيلم الأصليين، كما قدم مع كريم عبد العزيز في فيلم "الفيل الأزرق" بجزئيه.

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