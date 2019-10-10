هند صبري تنعي المخرج شوقي الماجري: "ابن بلادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 58 عاما.

وعلقت: "رحل اليوم مخرج كبير، أكد عبر كل أعماله أن الفن لا يحتويه وطن واحد ولا مكان واحد، ابن بلادي المخرج الذي يستحق لقب مخرج عربي كبير، شوقي الماجري، رحمه الله وغفر له".

شوقي الماجري ولد بالعاصمة التونسية تونس عام 1961، وله عدد من الأعمال الهامة أبرزها "أسمهان"، "اجتياح"، "سقوط حر"، "أبناء الرشيد"، وغيرها من الأعمال.