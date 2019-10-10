أول تعليق من صبا مبارك بعد رحيل طليقها شوقي الماجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، عن عمر يناهز 58 عاما.

المخرج الراحل هو طليق الفنانة الأردنية صبا مبارك، وأنجبا ابنهما الوحيد "عمار" عام 2004، وبعدها أعلنا انفصالهما.

وعلى حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، اكتفت صبا مبارك بنشر صورة "سوداء" حدادا على طليقها، ولم تعلق بأية كلمات أخرى.

شوقي الماجري من مواليد العاصمة التونسية، وله عدد من الأعمال الهامة أبرزها "أسمهان"، "اجتياح"، "سقوط حر"، "أبناء الرشيد"، وغيرها من الأعمال الهامة.