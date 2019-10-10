محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا اليوم، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، عن عمر يناهز 58 عاما.
المخرج الراحل هو طليق الفنانة الأردنية صبا مبارك، وأنجبا ابنهما الوحيد "عمار" عام 2004، وبعدها أعلنا انفصالهما.
وعلى حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، اكتفت صبا مبارك بنشر صورة "سوداء" حدادا على طليقها، ولم تعلق بأية كلمات أخرى.
شوقي الماجري من مواليد العاصمة التونسية، وله عدد من الأعمال الهامة أبرزها "أسمهان"، "اجتياح"، "سقوط حر"، "أبناء الرشيد"، وغيرها من الأعمال الهامة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من صبا مبارك بعد رحيل طليقها شوقي الماجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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