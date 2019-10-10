مازن الغرباوي ينعي المخرج شوقي الماجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي

نعى الفنان مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، المخرج التونسي شوقي الماجري، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 57 عامًا.

وكتب "مازن"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": " خالص تعازينا لأسرة المخرج الكبير شوقي الماجري، الذي رحل عن عالمنا اليوم، وتعازينا الحارة لكل الأشقاء بتونس ولكل فناني مصر والوطن العربي".

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المخرج شوقي الماجري، كان متزوجًا من الفنانة صبا مبارك ولديهما طفلًا واحدًا "عمار".

ومن أهم الأعمال التي أخرجها الراحل، مسلسل "دقيقة صمت" و "حلاوة الروح" و"أبناء الرشيد"، و"أسمهان" و"الاجتياح" الذي حصل من خلاله على جائزة إيمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، و"الأرواح المهاجرة" و"هدوء نسبي" وفيلم "مملكة النمل" وغيرها وغيرها من الأعمال.