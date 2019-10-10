تزوج صبا مبارك وحصل على جائزة عالمية.. معلومات عن المخرج شوقي الماجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، عن عمر يناهز 58 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن المخرج الراحل:

_ ولد في العاصمة تونس 11 نوفمبر 1961

_ في عام 1994 بدأ دراسة الإخراج في بولندا

_ حصل على ماجستير المعهد الوطني للسينما والمسرح والتليفزيون في "وودج"، وهو من أهم المعاهد في أوروبا، والذي تخرج منه المخرج العالمي رومان بولانسكي.

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_ تزوج الفنانة الأردنية صبا مبارك، وأنجب منها ابنه الوحيد "عمار"، عام 2004، وانفصلا بعدها.

_ من أبرز أعماله "أسمهان"، "هدوء نسبي"، "أبناء الرشيد"، "أبو جعفر المنصور"، "سقوط حر".

_ هو المخرج العربي الوحيد الذي حصل على جائزة إيمي العالمية عن مسلسل "اجتياح"، كأفضل مسلسل أجنبي.

_ آخر أعماله مسلسل "دقيقة صمت" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة الفنان السوري عابد فهد.

_ توفي اليوم عن عمر يناهز 58 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية، بأحد مستشفيات القاهرة.