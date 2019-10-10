تراند اليوم : فيديو| بطل "الممر" الحقيقي يتحدث عن واقعة "السنترال".. ما علاقة الأمر...

أشعل فيلم "الممر" الذي عرض على شاشة الفضائيات المصرية بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973، جدلاً بين النقاد وحتى العسكريين بسبب الأحداث التي تناولها الفيلم.

وقالت المجموعة "73 مؤرخين"، المهتمة بالكتابة عن بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر، إن "قصة فيلم الممر غير حقيقية 100 % – الواقعة الوحيدة الحقيقية (خناقة السنترال) التي قام بها النقيب (وقتها) محيي نوح بطل الصاعقة".

وحكى اللواء محيي نوح، البطل الحقيقي لواقعة السنترال التي جسدها فيلم "الممر" وقائد الفرقة 39 قتال، تفاصيل الواقعة التي حدثت بعد نكسة 1967.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إنه كان برتبة نقيب وكان يخدم بمنطقة "رأس العش" وذهب إلى سنترال بالمنصورة (دلتا مصر) لإجراء مكالمة بوحدته للاطمئنان عليها.

وأشار إلى أنه أخبر موظف السنترال آنذاك بأنه ضابط بالقوات المسلحة من أجل أن يسرع له في إجراء المكالمة: "قالي ظابط إيه وبتاع إيه"، ما جعل الدم يغلى في عروقه ورفعه من على المكتب.

لكن موظفًا آخر – كما يروي - نادى عليه من أجل إجراء المكالمة في إحدى الكبائن.



وأوضح نوح أنه بعد الانتهاء من المكالمة فوجئ بالموظفين يهتفون: "أقبل يا دانيال ويسقط جمال عبدالناصر" ولم يتمالك نفسه: "لقيت نفسي بنط الناحية التانية وقمت ضربت فيهم هما التلاتة لدرجة إنهم دخلوا وقفلوا المكاتب على نفسهم".

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وتابع: "اللي خلاني عملت كده إن حد بيهني وبيهين ضباط القوات والمسلحة وبيهين رئيس الجمهورية اللي أنا بحبه"، لافتًا إلى أنهم طلبوا الشرطة له واستدعوا الإسعاف للمصابين وطلبت منه الشرطة أن يذهب معهم فرفض ركوب سيارة الشرطة وذهب بسيارته.

وأوضح نوح أنه اتصل بأحد أصدقائه من ضباط مباحث أمن الدولة، والذي بدوره أبلغ الجهات الرسمية بالتحقيق.

وأشار إلى أنهم طلبوا منه التصالح عن طريق والده وعن طريق مدير الأمن وعرضوا عليه الصلح عن طريق اعتذار الموظفين، لافتًا إلى أن أحدهم أصيب بارتجاج في المخ.



