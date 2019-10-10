تراند اليوم : "عارية الصدر"..فنانة في وضع حميمي مع صديقتها على السرير...



خاضت النجمة العالمية المثيرة للجدل "بيلا ثورن" تجربة تعدد العلاقات في السابق مع حبيبها مود صن وتانا مونغو إلا أنها انفصلت بعد ذلك بفترة قصيرة عن الثنائي.

ويبدو واضحاً أن بيلا استطاعت تجاوز ما مرت به بعد انفصالها عنهما، حيث دخلت في علاقة جديدة متعددة الأطراف مع امرأة مجهولة وحبيبها بينجامين ماسكولو، حسب موقع البوابة.

وفي صورةٍ شاركتها بيلا على حسابها الخاص على إنستجرام، ظهرت عارية الصدر مع امرأة مجهولة على سريرها متخذةً وضعاً حميمياً حيث كانتا تعانقان بعضهما البعض بينما غطتا صدرهما العاري ببعضهما.

وارتدت بيلا بكيني أسود بينما اختارت الفتاة الثانية بنطال جينز مع حذاء رياضي أصفر اللون وعلّقت النجمة على الصورة بقولها: "إنها لطيفة جداً، أول فتاة أتعرف عليها تخجل من الكاميرا".

أما حبيبها بينجامين فيبدو أنه من أنصار النساء ويدعم العلاقات المتعددة، حيث علّق على الصورة: "يا فتيات أنتن لطيفات".

وفي الماضي تحدّثت بيلا عن علاقتها بمود صن وتانا مونغو فقالت: "لا أعتقد أن أي شخص سيفهم حقاً الروابط التي أشاركها مع مود صن وتانا، فلا يمكن لأحد تسمية العلاقة التي نحن فيها".







