شائعة وفاة رامز جلال تنتشرُ بسرعة “البرق”.. وشقيقه ياسر يردّ!

أعرب الفنان المصري ياسر جلال عن استيائه إزاء انتشار خبر وفاة شقيقه الفنان رامز جلال، قبل ساعات قليلة، مؤكدًا أن هذا الخبر ما هو إلا شائعة سخيفة. وأضاف ياسر جلال وفقًا لـ”فوشيا” أن هذا الخبر تسبّب في أذى نفسي للأسرة خاصةً أن رامز جلال لم يكن متواجدًا في المنزل وقتها واتصل به على الفور للاطمئنان عليه. وطالب الفنان المصري ياسر جلال الجميع بتحري الدقة قبل نشر أي شائعة، مهاجمًا من نشرها بأنه مروج شائعات محترف حيث اختار الشائعة من طبيعة عمل رامز جلال في برامج المقالب وهو ما أدى إلى انتشارها.

وأشار إلى أنه لم يعرف الخبر من السوشيال ميديا لأنه لا يتابع ما يحدث فيها بل تلقّى اتصالًا من أحد أصدقائه وأبلغه بالخبر، وعندما بدأ يستطلع المواقع الإخبارية وجد الخبر منتشرًا بكثافة. وكانت شائعة وفاة رامز جلال قد انطلقت بسرعة البرق خلال الساعات الماضية حيث قيل في شائعة وفاته أنه كان يقوم بتنفيذ أحد المقالب في البحر الأحمر فهاجمته سمكة قرش كبيرة أدت إلى وفاته، ومن هنا تفاعل الجمهور مع الخبر على أنه حقيقي وبدأوا في تداوله. يُذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال كان فيلمًا سينمائيًا يحمل عنوان “سبع البرمبة” وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.