في رسالة مفتوحة أرسلتها النجمة اللبنانية “نانسي عجرم” إلى المستشار “تركي آل الشيخ” رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عبرت عن إعجابها بإنجازاته في المملكة، وخصت بالذكر موسم الرياض ونشرت “عجرم” تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قالت فيها : “الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات، وأنا متشوقة كتير التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية، وانشاء الله بتكون حفلة من العمر بموسم الرياض، محبتي دايمًا للسعودية والجمهور السعودي”.
وكان تركي آل شيخ قد بدأ بتحية الفنانة اللبنانية الشهيرة ، من خلال نشر مقطع فيديو للفنانة لها أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفلا غنائيا بموسم الرياض، وكتب في حسابه الرسمي في “تويتر”، قائلا :” زي ما أنتي سعيدة بتواجدك في المملكة، أهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك، أهلا وسهلا في بلد الخير، وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا”. ومن المقرر أن تحيي الفنانة نانسي عجرم، حفلها بموسم الرياض في 18 أكتوبر الجاري، ويشاركها الحفل الفنان تامر حسني في نفس الموعد.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تشكر تركي آل الشيخ.. والأخير: “أهل السعودية سعيدين فيك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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