شاهد.. هند صبري تنعى المخرج التونسي شوقي الماجري

نعت الفنانة هند صبري، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر، بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 57 عامًا.

كتبت هند، عبر حسابها الرسمي بموقع

تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "رحل اليوم مخرج كبير أكد عبر كل أعماله أن الفن لا يحتويه وطن واحد ولا مكان واحد.. ابن بلادي المخرج الذي يستحق لقب مخرج عربي كبير شوقي الماجري رحمه الله وغفر له".يذكر أن المخرج شوقي الماجري، وُلد عام 1961، وأخرج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وقد عرفه الجمهور المصري بعد إخراجه مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي.