بصورة كاريكاتيرية.. إيمي طلعت زكريا تودع والدها

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة كاريكاتيرية لوالدها الراحل تودعه بها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر طلعت زكريا في الصورة مرتديًا ملابس بيضاء، وحول
يذكر أن طلعت زكريا توفي يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ58 عامًا بعد تعرضه إلي وعكة صحية نُقل علي إثرها إلي المستشفي ليتوفي هناك، وسوف تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء مساء يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين.
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