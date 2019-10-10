الليلة.. عرض "كأنك تراه" بمركز شباب الجزيرة

قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "كأنك تراه" من إنتاج الفرقة، يُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت ١٠،١١،١٢ أكتوبر الجاري، بمركز شباب الجزيرة بالزمالك في تمام السابعة مساءً.

و ذلك في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح لعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠، و التي

تنظمها شعبة مسرح المواجهة و التجوال بفرقة المسرح الحديث."كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،سلمى الديب، أحمد عبدالهادي،أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت ، إخراج ماهر محمود.يذكر أن العرض يعرض للسنة الثالثة على التوالي وهو عرض غنائي درامي يناقش عددًا من مشاكل المجتمع المصري المعاصر مثل الهوس بالتكنولوجيا، الزواج وأعبائه المادية، انشغال الآباء عن الأبناء، العلاقة بين الغني والفقير، الغش والكذب، التحايل باسم الدين لتحقيق المكسب و العلاقة بين المسلم والمسيحي، والإرهاب، ومقارنتها بأخلاق وسلوك الرسول صلي الله عليه وسلم من خلال استحضار شخصية أحد الصحابة وهو الصحابي أويس القرني.