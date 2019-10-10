صور.. نجوم الفن في عيد ميلاد عمرو دياب.. أبرزهم خالد سليم

احتفل النجم عمرو دياب مع زملائه الفنانين بعيد ميلاده الـ58، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعده، والمقرر أن يكون غدًا الجمعة 11 أكتوبر الجاري.

نشر عديد من الفنانين صورًا تجمعهم بالنجم عمرو دياب، عبر حساباتهم الرسمية

بمواقع السوشيال ميديا، من أبرز الحضور النجم خالد سليم، وزوجته السيدة خيرية.

حضر العديد من النجوم حفل عيد الميلاد، منهم: "دينا الشربيني، ياسمين رئيس، دينا، تامر مرسي، عمرو يوسف وزوجته

الفنانة كندة علوش، أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، محمد لطفي، شريف منير، إضافة إلى عدد كبير من أصدقائهم.

من ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "أنا غير"، الذي يضم باقة لامعة من الأغاني، أبرزهم: "بحبه"، "يوم تلات"، "أنا بشتاق"، "بعد عشرة".

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