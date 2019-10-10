بالصور.. تكريم نبيلة عبيد وأيمن زيدان وصفاء سلطان على هامش مهرجان الإسكندرية

شارك عدد كبير من نجوم الفن في العشاء الذي أقيم داخل فندق إيسترن المنتزه احتفالًا بضيوف ونجوم الدورة الـ٣٥ لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

تخلل الحفل تكريم الفنانة نبيلة عبيد وصفاء سلطان والنجم السوري أيمن زيدان، ونقيب السينمائيين اللبنانيين، والفنان العراقي جمال

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أمين، ورفيق علي أحمد، أقام الحفل، للاحتفاء بضيوف ونجوم المهرجان، كل من شريف حليو وياسر رجب وإيهاب الجندى ومجلس إدارة "مجموعة مرسيليا بيتش"، وشارك في تسليم دروع التكريم الفنانين محمود قابيل، إلهام شاهين لبلبة.

كما وُجد في الحفل الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية، والمنتج محمد فوزي وحرمه الفنانة وفاء عامر، وعمرو عابدين ونشوى مصطفى وـحمد وفيق ومحمد فاضل وفردوس عبدالحميد وعادل أديب ومنال سلامة، والدكتور خالد عبدالجليل وهانى لاشين وحرمه، وأنعام محمد علي وسلوى محمد علي، وعلى عبدالخالق، والوفد السوري والوفد الجزائري.