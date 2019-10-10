شارك عدد كبير من نجوم الفن في العشاء الذي أقيم داخل فندق إيسترن المنتزه احتفالًا بضيوف ونجوم الدورة الـ٣٥ لمهرجان الإسكندرية السينمائي.
تخلل الحفل تكريم الفنانة نبيلة عبيد وصفاء سلطان والنجم السوري أيمن زيدان، ونقيب السينمائيين اللبنانيين، والفنان العراقي جمال
كما وُجد في الحفل الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية، والمنتج محمد فوزي وحرمه الفنانة وفاء عامر، وعمرو عابدين ونشوى مصطفى وـحمد وفيق ومحمد فاضل وفردوس عبدالحميد وعادل أديب ومنال سلامة، والدكتور خالد عبدالجليل وهانى لاشين وحرمه، وأنعام محمد علي وسلوى محمد علي، وعلى عبدالخالق، والوفد السوري والوفد الجزائري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تكريم نبيلة عبيد وأيمن زيدان وصفاء سلطان على هامش مهرجان الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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