جائزة "أرض المبدعين" إلى الدكتورة نادين الأسعد

بيروت ـ جرى تكريم الدكتورة نادين الأسعد بجائزة " أرض المبدعين " عن مجمل أعمالها الشعرية والأدبية والنجاحات التي أنجزتها في لبنان والعالم العربي .

تم التكريم من قبل من وزارة الثقافة وهي لفتةً مشكورةً من وزير الثقافة الدكتور محمّد داود داود، وجرى تكريمها الى جانب عددٍ من المبدعين اللبنانيّين، وقد اقيم الحفل في مركز لقاء وقد اشرفت على تنفيذ هذا الحفل الضخم شركة انتاج كمال بكاسيني وهدفها ان ترتقي بالإنسان الى مجتمات فضلى.

أرض المبدعين، هو تكريم يمنَح فقط للبنانيين أبدعوا في مجالات مختلفة كالأدب والثقافة والهندسة والطب والفنون وغيرها في لبنان وخارجه بغض النظر عن سنّ المكرم او طائفته .

وفي الاحتفال تم توجيه الشكر الى الدولة اللبنانية التي سلطت الضوء على مبدعين لبنانيين في زمن قلت فيه الثقافة والابداعات، والمفارقة اليوم أنّه حين يستطلع اللبنانيون الهجرة للعمل والعيش خارج الوطن فيجرّهم اليها اليأس والخيبات، وهنالك من عاد وما زال يؤمن بأرضه ووطنه وبمبدعي هذا الوطن فيواجه اليأس بالأمل ويحيي الصمت بالإنجازات ،ويحتفي بالابداع لتحفيز القدرة على المساهمة في بناء انسان أفضل.

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