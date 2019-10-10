المغنية اليمنية إيمان إبراهيم تعود ب"قل ما تشاء"

محمد الصناديلي تستعد الفنانة اليمنية إيمان إبراهيم لتصوير أغنية "قل ما تشاء"، كفيديو كليب، وهي من كلمات الشاعر المرحوم محمد الشرفي، وألحان الفنان مراد عقربي.

تقول إيمان: اغني من صغري في اليمن وشاركت بمهرجانات، وانقطعت عن الفن فترة زواجي وغبت ثم عدت بعملين وطنيين عن السلام، وأغنية قل ما تشاء هي العمل الذي أعود به إلى الساحة الغنائية مجدداًً.

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