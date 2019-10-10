تراند اليوم : يابخته .. سلمى حايك تنشر صورة في حضن الحصان

نشرت نجمة هوليوود الشهيرة سلمى حايك مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير “فوتو سيشن ” مع الخيول علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” .

وظهرت سلمى حايك بإطلالة جذابة وابتسامة ساحرة وعلقت قائلة:” “لاشىء مثل قدرة الخيول على تذكر روح المرء انا احب الخيول لا شيء مثل نبل الخيول لاعادة شحن الروح، انا احب الخيول ” .

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “Like A Boss” البرومو الدعائى الأول تمهيدا لعرضه فى يناير المقبل، عبر موقع يوتيوب.

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الفيلم بطولة سلمى حايك وتيفاني حديش وروز بيرن، وإخراج ميغيل أرتيتا وكتبه سام بيتمان وآدم كول كيلي.

وتدور قصته عن محاولة فتاتين البحث عن ذاتيهما من خلال إنشاء شركة للتجميل، وبينما تعشق إحداهما العمل، تعشق الأخرى المال بشكل أكبر، ولكن تظهر امرأة غنية تسعى للسيطرة عليهما واستغلال أفكارهما لمصلحتها الشخصية.

وتعتبر النجمة العالمية سلمى حايك، واحدة من أهم نجمات هوليوود، التى تحظى بشعبية جارفة بشتى أنحاء العالم، كما يعتبرها الملايين أيقونة الجمال والجاذبية، التى من الصعب وضعها فى مقارنة مع أى نجمة أخرى.