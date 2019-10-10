أحلام تتوسط لفنان لدى تركي آل الشيخ للمشاركة في ” موسم الرياض “

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - قامت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” بالتوسط للموسيقار السعودي ” ناصر الصالح ” لدى ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل مشاركة ناصر الصالح في ” موسم الرياض ” .
حيث أعادت نشر تغريدة لأحد متابعيها كان يطالب فيها بأن يكون ناصر الصالح ضمن الفنانين المشاركين في موسم الرياض قائلا : ” مسيت بالخير يا الو ناصر .. ليالي موسم الرياض جميلة وكل ليلة راحت للي يستاهلها .. لكن لو تزيد لياليها بليلة ناصر الصالح تكريم لمسيرة وعطاء الموسيقار في أعظم مواسم المملكة وأبو صالح يستاهل .. وكل الشكر لمعاليك ” . .
وعلقت أحلام على تلك التغريدة لتؤكد على تأييدها لذلك وكتبت قائلة : ” معاك أضم صوتي لك الموسيقار ناصر الصالح لحن ألحان للتاريخ وكلنا نفتخر به ألحان أكثر من ثلاثين عام وأهم الألحان يستحق من صاحب الإنجاز ومن نراه داعما للفن والفنانين تركي آل الشيخ أن يكون إسمه أول المشاركين .. إنما رسالتنا من الود ومن علمنا أنكم تشاركونا نفس الرأي ودعمكم كبير ومقدر ” .
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتوسط فيها الفنانة أحلام لفنان لدى تركي آل الشيخ فكانت من فترة توسطت للفنانة هند البحرينية للمشاركة في حفل غنائي في موسم الرياض بالمملكة .
وقالت : ” مساء الخير عندي طلب من سعادة المستشار المعالي تركي آل الشيخ أن تكون الفنانة هند البحرينية مشاركة في موسم الرياض .. لها جمهور رائع وراقي وكبير وهي وردة البحرين وصوت رائع .. تستحق الدعم بنت البحرين وصوته الأول وهي متشوقة لجمهورها السعودي ” .
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