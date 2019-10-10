فيديو نادر.. عمرو دياب يتحدث عن أسباب طلاقه لشيرين رضا

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - في لقاء نادر مع الفنان عمرو دياب ببرنامج “محطات”، الذي كان يذاع على قناة mbc، ونشرته صفحة “تسجيلات من عمر فات” على موقع “فيسبوك”، تحدث عن طلاقه من الفنانة شيرين رضا.

وقال:”قسمة ونصيب، مقدرش أحلل أو أقول أي حاجة”.

وعن ابنتهما نور قال: “بنتي نور هي اللي طلعت بيها من كل حاجة حصلت، علاقتي بيها زي أي أب ببنته، وأتمنى لها أن تعيش في جو مليء بالحب والخير والسلام لا يوجد به توتر أو عصبية، وألا تعيش ما عشته أنا، وأن تعيش في جو أسري رغم ما حدث”، وأهدى لها أغنية “ياروحي أنا”.

وتحدث عن فكرة زواجه مجدداً قائلاً إنه لا يريد أن يدخل في تجربة سريعاً، ويكرر نفس الأخطاء، مشيراً إلى أنه حالة فريدة إذ إنه عندما تزوج كان يبحث عن تكوين أسرة ومنزل واستقرار، لأنه كان يعيش بعيداً عن أسرته وهو ما أثر عليه لفترة.

وتحدث عن أن الزواج بالنسبة للفنان إذا كان يمثل استقراراً له فهو ضروري، أما إذا كان غير ذلك فأفضل له أن يبتعد عن فكرة الزواج.