وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري بأزمة قلبية مفاجئة

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - صُدم الجمهور العربي بوفاة المخرج التونسي شوقي الماجري إثر ذبحة قلبية مفاجئة في العاصمة المصرية القاهرة، أودت بحياته فجر اليوم (الخميس) عن عمر ناهز 57 عاماً، ومسيرة فنية زاخرة بالأعمال الدرامية المهمة.

ووجه ابن شقيقة المخرج الراحل نداء إلى السفارة التونسية في مصر ولوزير الثقافة التونسية، من أجل تسريع نقل جثمان الماجري المقيم في القاهرة، إلى تونس.

وأشار محمد إلى أن المخرج أصيب بوعكة صحية منذ بضعة أيام، ونقل إلى المستشفى في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث أصيب بجلطة في مدخل المستشفى وفارق على إثرها الحياة.

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وولد شوقي الماجري في 1 تشرين الأول (نوفمبر) من عام 1961، واكتسب شهرة عربية واسعة لإخراجه عددا من الأعمال العربية والعالمية، وكان مقيما في سوريا، حيث أخرج عددا من الأعمال الناجحة.

وبدأ الماجري مشواره الفني بأخراج مسلسل “شهرزاد والحكاية الأخيرة”, ثم قام بعدها بأخراج عدة مسلسلات منها “الارواح المهاجرة” و”أبناء الرشيد” و”الأجتياح” و”ابو جعفر المنصور” و”اسمهان” و”هدوء نسبي”.

ونال شوقي الماجري” العديد من الجوائز منها جائزة “أدونيا” لعامي 2008 و2009 عن “أسمهان” و”هدوء نسبي”، وجائزة “ايمي” العالمية عن المسلسل الأردني “الأجتياح”.