محمد لطفي ينفعل ويتشاجر مع بعض الأشخاص في جنازة طلعت زكريا

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - تعرض الفنان المصري ” محمد لطفي ” إلى موقف أثار غضبه وجعله يفقد أعصابه في جنازة الفنان الراحل ” طلعت زكريا ” والتي أقيمت يوم أمس عقب صلاة الظهر من مسجد العمري في مدينة الأسكندرية .

حيث تجمع عددا من الشباب حوله أثناء تشييع الجنازة من أجل التقاط بعض الصور معه .

الأمر الذي لم يستطع محمد لطفي تحمله وأغضبه كثيرا ودفعه إلى التشاجر مع البعض منهم وبدأ بالصراخ بوجههم وأوضح أنهم ليسوا بحفل فني بل هم في تشييع جنازة وعليهم احترام هذا الموقف .

فقال : ” أنتم فاهمين غلط إحنا في جنازة مش حفلة ” .