نجم بوليوود ساناند فيرما لـ"العين الإخبارية": "الألعاب المقدسة" أعاد اكتشافي

بعد 9 سنوات من تقديمه أدوارا كوميدية فاجأ الممثل الهندي ساناند فيرما جمهوره بظهوره واحدا من أبطال الجزء الثاني من مسلسل sacred games "الألعاب المقدسة"، الذي يعرض حاليا على موقع نتفيلكس.

فيرما المعروف بأنه من أبرز نجوم الكوميديا في بوليوود يكشف لـ"العين الإخبارية" سبب تحوله المفاجئ من الكوميديا إلى دور يتميز بالجدية ويطغى عليه الشر في المسلسل الذي وصل للعالمية.. وإلى نص الحوار:





في البداية مَن رشحك للانضمام إلى مسلسل "الألعاب المقدسة"؟

بطل العمل نواز الدين صديقي هو من رشحني، وهو أيضا أول شخص أبلغني برغبة المخرج في انضمامي للعمل، وبعدها قدمت مشهدا من العمل أمام المخرج ونواز والنجم سيف علي خان، وتعاقدوا معي فورا.

ألم تخش من تحولك المفاجئ من الكوميديا إلى دور مركب؟

على العكس كنت متحمسا كثيرا لتلك التجربة.. الفنان في العادة يميل دائما إلى مفاجأة الجمهور وتقديم أدوار جديدة، لن أنكر أنني أصبت ببعض التوتر، ولكنه كان توترا إيجابيا ساعدني على تقديم أقصى طاقتي في العمل.





حدثنا أكثر عن الدور.

واحد من أبطال العمل يظهر في الجزء الثاني كأحد زعماء العصابات في كينيا، وهو أول من التقى مع نواز الدين صديقي وتعاون معه في العديد من الأعمال الإجرامية التي ارتبطت بشكل أو بآخر بعالم الجريمة في مومباي.

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ما هو المشهد الأصعب في العمل؟

جميع المشاهد كانت صعبة، لأنها تتسم بالحركة والتعامل مع الأسلحة، وكذلك لغة الحوار كانت قوية حتى تكون مقاربة للواقع، لكن في النهاية وبعد كل مشهد ومع كل إشادة كنت أنسى صعوبة العمل وأستمتع بما قدمته.

كيف كان التعاون مع النجمين سيف علي خان ونواز الدين صديقي؟

بالتأكيد العمل معهما شيء يدعو للفخر. النجم سيف علي خان هو مثال للالتزام والاجتهاد في العمل.

أما نواز الدين صديقي فهو حالة لن تتكرر. هذا الرجل كان يصيبنا جميعا بعدوى "عبقرية الأداء" بمجرد وجوده داخل موقع التصوير، وكنت في ذهول كيف يمكن لهذا النجم البسيط طيب القلب أن يتوحد مع الشخصية لهذا الحد.





هل نجاح الدور الذي لعبته سيكون بداية لتقديم تلك النوعية من الأدوار؟

بالتأكيد، فالمسلسل أعاد اكتشافي وجعلني متحمسا لتجربة تلك النوعية من الأدوار بأشكال ووجهات نظر مختلفة.

كيف ترى نجاح المسلسل؟

المسلسل الآن مصنف في المركز الأول في الهند والعديد من دول العالم على موقع نتفليكس. أرى نفسي محظوظا للانضمام إلى الجزء الثاني من العمل، فالجزء الأول حقق شعبية واسعة تضاعفت كثيرا في هذا الجزء.

هل سيكون هناك جزء ثالث؟

حتى الآن لم يخبرنا أحد بهذا، لكن النجاح الذي حققه المسلسل يجعل فكرة جزء ثالث ورابع واردة، وأتمنى أن تكون هناك أجزاء أخرى لهذا العمل الرائع.



