فن ومشاهير

مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم محمود قابيل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

هشام لاشين - تصوير - هاني عبد ربه

الخميس 2019/10/10 01:57 م بتوقيت أبوظبي

محمود قابيل أثناء ندوة تكريمه

كرّم مهرجان الإسكندرية السينمائي الفنان المصري محمود قابيل، وقدم الجائزة له وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، والناقد الأمير أباظة. 

وأكد محمود قابيل، خلال ندوة تكريمه، أنه لولا دراسته بالكلية الحربية لما تمكن من إستكمال مشواره في الحياة حتى الآن.

حضر الندوة حضرها حشد كبير من زملاءه الفنانين أبرزهم إلهام شاهين ووفاء عامر والمخرج علي عبد الخالق والمخرجة إيناس الدغيدي.

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ووجه قابيل الشكر لمهرجان الإسكندرية على تكريمه، معبرا عن حبه لهذه المدينة التي نشأ بها، وقضى جزء كبير من حياته فيها.

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إلهام شاهين تحدثت عن العديد من الأعمال التي جمعتها بقابيل مثل "لحم رخيص، دانتيلا، نجمة الجماهير"، معتبرة أنه ملك الرومانسية وآخر الرجال المحترمين، على حد تعبيرها.

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من جانبه، قال المخرج علي عبد الخالق إن محمود قابيل من النجوم الذين يهتمون بأدق التفاصيل، وهو مالمسه في تجربتين جمعتهما وهما مسلسل "نجمة الجماهير" ، وفيلم" يوم الكرامة" الذي كان يتحدث فيه قابيل باللغة العبرية. 

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وعرض في بدايه الندوة فيلما تسجيليا قصيرا يلخص لمسيرة محمود قابيل الفنية.

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وانطلقت، الثلاثاء، الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وتستمر حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة 30 دولة في مسابقات المهرجان بإجمالي 86 فيلما.

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