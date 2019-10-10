Oct 10, 2019
هي واحدة من النجمات الأكثر تميزًا في العالم، أنها انجلينا جولي، التي حضرت العرض الأول لفيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil ليلة الأربعاء في لندن.
تألقت، الممثلة الحائزة على جائزة الاوسكار، على السجادة الحمراء الى جانب أطفالها زاهاره 14 عاماً، شيلوه 13 عاماً، والتوأم فيفيان ونوكس 11 عاماً.
اختارت “جولي” لهذه المناسبة ثوباً مبهراً من توقيع “رالف اند روسو”، حيث خطفت الأضواء بجمالها وأناقتها وحضورها اللافت.
فيلم Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذي طرح عام 2014، والذي تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة “Sleeping Beauty” الذي طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.
الفيلم من المقرر عرضه في 16 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في صالات السينما في جميع انحاء العالم. وهو من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهوني، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاي الكسندر، ليزلي مانفيل، إخراج يواكيم رونينج، تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.
كانت هذه تفاصيل خبر انجلينا جولي مذهلة على السجادة الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.