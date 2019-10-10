انجلينا جولي مذهلة على السجادة الحمراء

هي واحدة من النجمات الأكثر تميزًا في العالم، أنها انجلينا جولي، التي حضرت العرض الأول لفيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil ليلة الأربعاء في لندن.

تألقت، الممثلة الحائزة على جائزة الاوسكار، على السجادة الحمراء الى جانب أطفالها زاهاره 14 عاماً، شيلوه 13 عاماً، والتوأم فيفيان ونوكس 11 عاماً.

Advertisements

اختارت “جولي” لهذه المناسبة ثوباً مبهراً من توقيع “رالف اند روسو”، حيث خطفت الأضواء بجمالها وأناقتها وحضورها اللافت.

فيلم Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذي طرح عام 2014، والذي تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة “Sleeping Beauty” الذي طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

الفيلم من المقرر عرضه في 16 تشرين الأول/أكتوبر الحالي في صالات السينما في جميع انحاء العالم. وهو من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهوني، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاي الكسندر، ليزلي مانفيل، إخراج يواكيم رونينج، تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.