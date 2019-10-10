المطربة بانة: انطلق مشواري مُنذ عام.. وبداياتي كانت على يوتيوب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - موهبة فنية جديدة وخامة صوت متميزة؛ استطاعت رغم حداثة عهدها أن تحدث تأثيرًا على شريحة واسعة من الناس؛ لا سيما أنها اختارت الفن الملتزم لإيصال موهبتها.

بانة شابة موهوبة قررت أن تبدأ بمرحلة متأخرة قليلًا، ولكنها تركت بصمة خاصة بفضل عذوبة صوتها ودقة اختيارها للكلمات والألحان.

فوشيا التقت بانة أثناء زيارتها إلى دبي وسجلت معها هذا الحوار.