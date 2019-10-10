متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - موهبة فنية جديدة وخامة صوت متميزة؛ استطاعت رغم حداثة عهدها أن تحدث تأثيرًا على شريحة واسعة من الناس؛ لا سيما أنها اختارت الفن الملتزم لإيصال موهبتها.
بانة شابة موهوبة قررت أن تبدأ بمرحلة متأخرة قليلًا، ولكنها تركت بصمة خاصة بفضل عذوبة صوتها ودقة اختيارها للكلمات والألحان.
فوشيا التقت بانة أثناء زيارتها إلى دبي وسجلت معها هذا الحوار.
كانت هذه تفاصيل خبر المطربة بانة: انطلق مشواري مُنذ عام.. وبداياتي كانت على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.