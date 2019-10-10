ريهانا تتحضّر لزفافها من السعودي حسن جميل.. وفُستانها سيكون بتوقيع هذا المُصمم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خضعت المُغنّية العالمية من أصولٍ باربادوسية ريهانا، 31 عامًا، لمُقابلةٍ حصريةٍ مع مجلّة "فوغ" بنسختها الأمريكية مُؤخرًا، رغم انشغالها بالتّحضيرِ لألبومها القادم.

وضمن فقرة سلسلة فيديوهات "Go Ask Anna" التي تُقدّمها رئيسة تحرير المجلّة أنا وينتور، كشفت ريهانا عن المُصمم الذي تنوي التّعاون معه في تصميم فُستان زفافها، ألا وهو البريطاني جون غاليانو.

وليس من الغريب اختيار ريهانا لغاليانو؛ إذ تجمعها به علاقةٌ وطيدة مُنذ بداياتها الفنّية؛ إذ قالت عن تصميم الفُستان:"بالتّأكيد سيكون هُناك تعاون بين نفسي وجون غاليانو".

لم تكشف "باد ريري" عن هوية العريس، لكن من السّهل معرفة هويته؛ إذ قالت بأنها في علاقةٍ حصريةٍ معه منذ فترةٍ وجيزة، والأمور تسير بينهما على ما يُرام، وبأنّها سعيدة في هذه العلاقة.

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ومن المعروف أنّ ريهانا تُواعد الملياردير السعودي حسن جميل منذ عام 2017، وهو العريس المُحتمل للزّفاف الذي تتحدّث عنه.

وليس ذلك فحسب، بل إنّ ريهانا تنوي إنجاب الأطفالٍ أيضًا، فعندما سُئلت عن موضوع الإنجاب أجابت: "بدون شك"، وأضافت قائلةً: "لا أفكّر في أمورٍ كهذه، فأنا لا أعرفُ ماذا كتب الله لي، لكنّني أتطلّع إلى جميع شائعات حملي بعد هذه المُقابلة".

لم تكشف ريهانا طيلة المُقابلة عن موعدِ زفافٍ مُحدد أو هوية العريس، لكن بما أنها تُفكر بستايل فُستان زفافها المُستقبلي والإنجاب، فهذا يعني أنّها قد تُفاجئنا بزواجٍ قريبٍ وأطفالٍ يحملون ملامح سعودية وباربادوسية.

وإلى جانب الألبوم الجديد وتصميم فُستان الزّفاف، تعملُ ريهانا على مشروعٍ آخر، ألا وهو إصدار كتابٍ يحمل 1000 صورة من أشهر إطلالاتها الأيقونية، وسيتم إطلاقه في نهاية شهرنا الحالي.