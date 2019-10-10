فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يحقق إيرادات بلغت 494 ألف جنية

وصلت إيرادات فيلم "الطيب والشرس واللعوب" إلى 494 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض في 2 أكتوبر الماضي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، حسبما أكدت شركة دولار للتوزيع السينمائى فى بيان صادر عنها اليوم.

تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين معتزلين يخططون لتقديم عمل فني عن الكائنات الفضائية، وذلك بعد أن قرروا فجأة العودة للتمثيل من جديد.

"الطيب والشرس واللعوب" تأليف رأفت رضا، إخراج رامي رزق الله، بطولة مي كساب، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، إنتاج إيهاب السرجاني.

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