الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق "يقترب من 102 مليون جنيه في شباك التذاكر

القاهرة - لايف ستايل
أضاف فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز إيرادا جديدا، وذلك بعدما تخطى الـ 100 مليون جنيه في سابقة الأولى من نوعها في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث دخل الفيلم في مرحلة المليون الثاني بعد نادي المائة مليون، وحقق أمس الثلاثاء مبلغ 65,105 ألف جنيه فى شباك التذاكر، لتصل إجمالي ايراداته101,681,756 مليون منذ انطلاق عرضه .
"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجي فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.
أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأموروحل الألغاز التى تواجهه.
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