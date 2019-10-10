شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل أسطورة الجيش المصرى إبراهيم الرفاعى إلى فيلم بطولة محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم محمد إمام عن تجسيده شخصية أسطورة الجيش المصرى إبراهيم الرفاعى فى فيلم جديد يتم التحضير له حاليا.

وكتب محمد إمام، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "مشروع ظهر فجأة عن بطل مفاجأة انتظرونى إن شاء الله فى فيلم عن أسطورة الجيش المصرى إبراهيم الرفاعى".

وعلى الجانب الآخر، أوشك النجم محمد إمام على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، المقررعرضه خلال الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى"، حيث يتبقى لأسرة الفيلم 5 أيام فقط وينتهى فريق العمل من التصويرنهائياً.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.