شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج التونسى شوقى الماجرى عن عمر ناهز 58 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن المخرج شوقى الماجرى توفى اليوم الخميس، عن عمر ناهز 58 عاما إثر سكتة قلبية. ولد الماجرى عام 1961 وقدم العديد من المسلسلات التلفزيونية فى دول عربية مختلفة مثل مصر وسوريا والأردن منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبى) و(الطريق الوعر) كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.

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