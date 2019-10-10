تراند اليوم : طرح برومو ألبوم يونس مرسي “حياة جديدة” – أتفرج

طرح الفنان يونس مرسي، برومو ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “حياة جديدة” تمهيدًا لطرحه في الأسواق وعبر “يوتيوب” خلال الأيام القليلة القادمة.

ويتضمن ألبوم يونس مرسي الجديد 11 أغنية، وهي “حياة جديدة”، و”مفيش زيك”، و”مؤشر قلبي”، و”أول حب”، و”سنين فاتت”، و”اللي اداك يدينا”، و”قصر الكلام”، و”لما سبته”، و”على بالي”، و”حياه جديدة”، و”فل”.

كما تعاون يونس مرسي مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين وهم: “أحمد شكري، وأحمد يوسف، والسيد علي، ومحمد مجدي، ومصطفى شكري، وأحمد علاء الدين، ومودي سعيد، وأحمد صالح، ومونتي، والهامي دهيمة، ومورو، وزووم، وشمس”، والألبوم من إنتاج: مزيكا، ريتال ميوزك.