تراند اليوم : بالاحمر المثير .. أبنة هيفاء وهبي تخطف أنظار الجمهور بجسدها – صور

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورا جديدة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

خدعت زينب فياض لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها، في إطلالة جديدة أنيقة وجذابة مرتدية فستانًا أحمر ، من قماش الحرير وشيفون من الأكتاف، تركت شعرها مندسل على الأكتاف، مع وضع بعض اللمسات البسيطة للمكياج الهادئ، الذى أبرز جمالها، ما أثار إعجاب جمهورها،

علقت فياض على الصورة: “أنا التاريخ في عقلهم.. أنا الآثار التي أبقاها الزمان.. حذفي ليس بإمكانهم ولا نسياني كان بالإمكان (قول أعجبني)”.

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وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم “عقد الخواجة” الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل.

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.

وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم “حلاوة روح” آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما.