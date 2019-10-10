شاهدوا.. ملابس حليمة بولند الأكثر جرأة تحدث ضجة كبيرة وتعليقات تصل إلى الشتم

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - عادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لتثير الجدل بسبب ظهورها في فيديو جديد أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

وبدت وهي تتمايل بدلع على أنغام إحدى الأغنيات. إلا أن أكثر ما لفت الأنظار ملابسها الضيقة والمكشوفة في الجزء الأعلى منها.

وعلق على ذلك الكثير من المتابعين الذين اعتبروا أنها تخطت الحدود. وجاء في التعليقات: “قلة أدب” و”مراهقة متأخرة” و”ترى هي حققت الشهرة بفضل هي الفيديوات والصور غير المناسبة”. كما وصل بعضها إلى حد الشتم.

كذلك نشر عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” فيديو آخر للإعلامية ظهرت فيه وهي



تمارس لعبة رياضية وترشد المتابعين إلى كيفية فعل ذلك بالكثير من الدلال.

واختارت لهذا ملابس رياضية إلا أن المتابعين لاحظوا أنها تبدو من خلالها قصيرة القامة ولم يترددوا في السخرية منها.