بسبب مشاهد غير لائقة.. فنان مصري يطرح فيديو كليب أغنيته بعد منعه لـ19 عاماً

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - طرح الفنان المصري ​حسام حسني​ فيديو كليب أغنيته “محسودة” عبر “يوتيوب” بعد 19 عاماً على إطلاقها، بسبب منع الرقابة على المصنفات المصرية له في تلك الفترة إعتراضاً على أداء من شاركته بطولة الكليب وملابسها الغير لائقة.

من كلمات الشاعر الغنائي عنتر هلال وألحان وتوزيع حسام حسني نفسه، وهي الأغنية التي كان قد طرحها عام 2000، من خلال ألبوم حمل اسم “أحلى البنات”.

ومن ناحية أخرى، ياشرك حسني حالياً في بطولة فيلم “الطيب والشرس واللعوب” محمد سلامة، أحمد فتحي، مي كساب، بيومي فؤاد، شادي ألفونس، عبد الله مشرف، عمرو وهبة، هدي الأتربي، ومحمد طعيمة،

وتدور أحداث الفيلم حول قصة 3 من فناني الزمن الجميل، ممن أسعدوا الناس بفنهم وبمرور الزمن تأثرت نجوميتهم، ولكن ظلت عزيمتهم وإصرارهم، وتمسكوا بحلمهم لآخر نفس، وهو من تأليف رضا رأفت، وإخراج رامي رزق الله.