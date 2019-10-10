سوزان نجم الدين تكشف سبب ارتدائها النقاب ثم خلعه : ” بحس حالي مسجونة “

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - كشفت الفنانة السورية ” سوزان نجم الدين ” في تصريحات تليفزيونية لها خلال حلولها ضيفة في برنامج ” الجديد أونلاين ” عن السبب من وراء ارتدائها للنقاب لمدة عامين .

وأرجعت سوزان نجم الدين ذلك إلى إنها كانت مهددة بالقتل أثناء تواجدها في سوريا خلال فترة الحرب بسبب مواقفها السياسية واضطرت إلى ارتداء النقاب لكي تحمي نفسها .

وأشارت إلى إنها لم يكن لم يكن أمامها في ذلك الوقت أي طريقة أخرى للتخفي والهروب ممن يريدون قتلها سوى ارتداء النقاب .

وقالت إنها في ذلك الوقت كانت تشعر بضيق من النقاب وأن ارتدائه أمر صعب ومرهق .

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فعلقت قائلة : ” الحياة بالنقاب صعبة كتير .. ما بحب البسه بحس حالي مسجونة .. مع احترامي للي بيحطوا النقاب أنا ما بحكي دينيا أنا عم بحكي إنسانيا .. بحس حالي وكأني بعمل شيء غلط لأني مخفية ورا شي وانا بحب الوضوح متل الشمس ” .

وأضافت أنها كانت ‏تتخفى في أحيان أخرى عن طريق وضع نظارة شمس كبيرة أو حجاب يخفيها عن الأعين حين تقصد وجهة ‏معينة لا تحب أن ترى فيها .